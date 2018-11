Il Po e' in piena: fiume esondato tra Carignano e Pancalieri, allerta per Torino

Esonda il Po in Piemonte, allagamenti nel torinese. Capoluogo nella piena nel pomeriggio.

Dopo le estreme precipitazioni degli ultimi giorni su quasi tutto il nord Italia il fiume Po inizia a far paura a cominciare proprio dal Piemonte, dove prende vita il più lungo fiume d'Italia. Il nuovo peggioramento in atto, con piogge diffuse e locali temporali, stanno aggravando ulteriormente la situazione e la piena del Po avanza inesorabilmente.

La piena ha raggiunto i comuni di Carignano e Pancalieri, a sud di Torino, dove si registrano numerosi disagi e allagamenti. Chiusa la strada provinciale 207. La piena del Po avanza verso il torinese settentrionale e a breve raggiungerà anche Moncalieri e Torino, specificatamente tra le 14.00 e le 16.00. Il livello del fiume è già in sensibile aumento a Torino dove risultano allagati i Murazzi e il borgo medievale. Impraticabile anche la pista ciclabile lungo tutto il fiume. Numerosi anche i detriti, i rami e gli arbusti trascinati dal fiume, i quali si accumulano in prossimità dei ponti come ad esempio il ponte di Piazza Vittorio. L'acqua ha abbondantemente superato il livello di guardia e continua a salire in attesa della piena del pomeriggio.