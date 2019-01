Il picco del FREDDO? Tra venerdì e sabato mattina...

La prima mappa mostra le temperature previste in Italia nella prima mattinata di venerdì 11 gennaio (poco prima del sorgere del sole).

Si notano valori molto bassi soprattutto nelle zone appenniniche centro-meridionali specie in condizioni di cielo sereno e scarsa ventilazione; in questi settori il termometro potrebbe scendere fino a -5/-7°.

Farà freddo anche nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia, con punte al ribasso di -3 e -2° rispettivamente.

Al nord (ad eccezione dei settori alpini) avremo invece un freddo del tutto normale per il periodo, con valori di poco sotto lo zero.

Attenzione perchè il vento, previsto ancora sostenuto specie lungo le coste, potrebbe accentuare molto la sensazione di freddo percepita dal nostro corpo.

Queste sono le temperature previste per la prima mattinata di sabato 12 gennaio in Italia (si consiglia di ingrandire l'immagine per poter godere di un migliore riscontro visivo).

Il cielo tenderà a rasserenarsi quasi ovunque e il vento a calmarsi; le vallate interne dell'Appennino centro-meridionale potrebbero scodellare valori anche inferiori a -10°, specie nella conca aquilana.

Ancora freddo nelle zone interne di Sardegna e Sicilia; freddo "normale" invece sulle pianure del nord senza punte al ribasso eccessive.

