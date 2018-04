Il PEGGIORAMENTO del tempo dal Primo Maggio: i dettagli!

Lunedì 30 aprile il tempo regalerà una giornata sostanzialmente buona sull'insieme del Paese ma già verso sera si vedranno i segnali di un peggioramento a partire dalla Sardegna, che entro le prime ore di Martedì Primo Maggio si estenderà anche alla Toscana, a parte dell'Umbria e all'alto Lazio.



Il fronte grazierà le altre regioni, concedendo dunque di trascorrere una giornata festiva senza troppi problemi, ma entro sera coinvolgerà gran parte del nord e del centro favorendo in serata alcune precipitazioni.



La vera novità sarà l'approfondimento di un minimo depressionario a ridosso dell'Italia centrale nella giornata di mercoledì 2 maggio, in lento movimento verso nord . Questo minimo, soprattutto secondo il modello americano, risulterà abbastanza profondo da determinare precipitazioni anche intense, a sfondo temporalesco, sull'insieme del Paese sino a venerdì 4 maggio, con uno strascico al sud anche per sabato 5 maggio.



I fenomeni potranno risultare più intensi ed insistenti sul medio Tirreno, ma tutto dipenderà dalla posizione del minimo che, secondo il modello europeo, dovrebbe coinvolgere invece soprattutto il basso Tirreno.



Questa incertezza mina l'affidabilità della previsione in termini di abbondanza di precipitazioni, ma non rispetto allo schema barico generale votato all'instabilità, che quasi certamente verrà rispettato .



Le temperature non caleranno di molti gradi, ma si riporteranno comunque più vicine alle medie del periodo.



Nel corso del prossimo fine settimana 5-6 maggio, l'instabilità si concentrerà al sud e nelle zone interne appenniniche ed alpine, lasciando spazio ad un graduale miglioramento sul resto d'Italia.