Il passaggio di DOMENICA al nord: rischio NEVE in pianura?

L'inverno torna ad alzare la voce in Italia dopo un periodo abbastanza lungo contrassegnato da clima mite e asciutto.

La stagione fredda muoverà le fila di due distinte perturbazioni: la prima interesserà il centro e il sud tra venerdì e sabato, mentre la seconda si farà sentire al nord domenica.

La prima mappa ci mostra il secondo sistema frontale in approccio alle regioni di nord-ovest; la mappa si riferisce alle ore centrali della giornata, attorno alle ore 13.

Si notano le prime nevicate sulle Alpi e i primi piovaschi sulla Liguria, con un po' di nevischio nel retrostante Appennino. Per il resto il tempo rimarrà ancora asciutto.

Tra il pomeriggio e la serata della giornata festiva (la mappa è incentrata per le ore 19), le regioni settentrionali verranno interessate dalla parte più attiva della perturbazione; ecco le nevicate che potrebbero cadere a fasi alterne in Val Padana, specie tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Si tratterà di nevicate non abbondanti, ma che potrebbero ammantare di bianco il paesaggio.

Più a sud avremo delle piogge, con neve sopra i 400 metri in Liguria, 600-700 metri in successivo rialzo fino a 1000-1200 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione; restate quindi sintonizzati su MeteoLive!

