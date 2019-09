Il passaggio del FRONTE FREDDO di lunedì 23 settembre: chi colpirà?

Il passaggio del sistema frontale (fronte caldo +fronte freddo) previsti sull'Italia tra domenica e lunedì, determinerà anche il transito di un nocciolo freddo sul settentrione nelle prime ore del lunedì. Lo vediamo qui sotto nella posizione che occuperà nella tarda mattinata di lunedì 23 a 5500m secondo il modello europeo:

Le precipitazioni si organizzeranno di conseguenza: colpite nella notte su lunedì soprattutto le regioni di nord-ovest (alto Piemonte, alta Lombardia e Canton Ticino in primis) ma anche la Toscana. mentre il precedente fronte riuscirà ancora ad attivare temporali tra Lazio e Campania e più in generale su molte aree del meridione, come si nota dall'immagine qui sotto relativa alla sommatoria dei fenomeni prevista tra le 00 e le 06 di lunedì 23:

Nel corso della mattinata di lunedì 23 il trasferimento del nocciolo freddo sul Triveneto concentrerà i fenomeni su quelle zone, ma l'ulteriore sfondamento dell'aria fredda attiverà fenomeni temporaleschi lungo gran parte delle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, mentre al nord-ovest si attiveranno ampie schiarite e il medio Adriatico risulterà schermato dall'Appennino rispetto a questo tipo di correnti mediamente occidentali. Ecco la mappa relativa alla sommatoria dei fenomeni tra le 6 e le 12 di lunedì 23 settembre secondo il modello europeo:

Nel pomeriggio si attende comunque un rapido miglioramento sulla Toscana, anche se saranno ancora attivi fenomeni residui su estremo nord-est, Lazio, Campania e Calabria. La ventilazione da nord-ovest in inserimento, anche sostenuta sulla Sardegna, introdurrà aria gradualmente più secca, sebbene sempre fresca. Qui la sommatoria dei fenomeni attesa nel pomeriggio di lunedì 23: