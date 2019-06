Il MODELLO EUROPEO prova a fare evolvere il MALTEMPO verso levante...

Il maltempo dall'ovest del Continente potrebbe evolvere verso le regioni settentrionali a metà della settimana prossima? Secondo lo scenario ufficiale imbastito questa mattina dal modello europeo, il rischio sarebbe concreto:

Tra mercoledi 12 e giovedi 13 giugno, la corsa ufficiale del modello europeo pone un ingresso diretto della struttura perturbata sul centro-nord della nostra Penisola, sboccando la situazione di stallo presente sul nostro Continente.

Una situazione del genere darebbe luogo a temporali anche forti oltre ad un drastico calo delle temperature che si farebbe sentire successivamente anche al sud.

E' credibile questa evoluzione o alla prossima uscita del modello verrà smentita clamorosamente come molte volte è successo negli ultimi giorni? A tal proposito, osserviamo la media degli scenari del modello medesimo per lo stesso lasso temporale, ovvero la notte tra mercoledi 12 e giovedi 13 giugno:

Si nota una non collimazione con la corsa ufficiale: la saccatura è presente anche nella media, ma non sembra avere la volontà di entrare in maniera decisa sul nord Italia causando il maltempo nel lasso temporale suddetto.

Sembra più probabile un suo slittamento verso nord con i massimi effetti che saranno presenti sulla Francia e poi oltralpe, con un'influenza marginale sull'Italia settentrionale; di conseguenza, l'ipotesi estrapolata questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo non gode di buona credibilità.

