Il modello europeo crede nel nuovo episodio di FREDDO invernale entro fine mese

L'arrivo della terza decade di novembre, sarà contraddistinta da un rialzo generale delle temperature che viaggia di pari passo con il rinforzo di una circolazione di venti meridionali accompagnati da pioggia su diverse regioni del nostro Paese. Questo nuovo cambio di circolazione rappresenta l'ultimo step di quel lungo percorso che è stato seguito dall'aria fredda che ha intrapreso il suo viaggio dalle regioni nord-est europee, compiendo migliaia di chilometri portandosi sino all'oceano Atlantico.



Cosa è successo nei giorni scorsi?



Andando a ritroso nel tempo, queste dinamiche in una prima fase sono spesso accompagnate da una circolazione di venti orientali oppure settentrionali. In seguito, con la migrazione del fulcro della depressione sull'Europa occidentale, giocoforza il nostro continente viene interessato da circolazioni meridionali progressivamente più miti.



Queste circolazioni inizialmente sovrascorrono sopra lo strato d'aria più fredda che è precedentemente affluita, rendendo possibile la neve sino in pianura, caduta su numerose località europee negli ultimi due giorni. In seguito l'aumento della temperatura tramuta la neve in pioggia ed accentua il processo rapido di disgelo.



Cosa potrebbe succedere in futuro?



Come annunciato lunedì sera, resta da seguire con grande attenzione la massa d'aria molto fredda che è prevista consolidarsi sul nord-est Europa nei prossimi giorni. Porzioni di questo vasto "lago" d'aria gelida potrebbero riversarsi facilmente sull'area balcanica e da li raggiungere il nostro Paese, così come mostra questa sera l'aggiornamento del modello europeo (bassa affidabilità).



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it