Il MODELLO EUROPEO continua a promettere FREDDO e NEVE per la settimana prossima...

Lunedi 10 dicembre: la partenza.

La frenata del getto atlantico ergerà un poderoso promontorio di alta pressione tra il Vicino Atlantico e l'Europa occidentale. La medesima figura stabilizzante butterà giù aria molto fredda di diretta estrazione artica che inizierà ad irrompere su Paesi dell'Europa centro-orientale e l'Italia.

Questa situazione determinerà nevicate a quote molto basse, se non in pianura, sul versante adriatico e su parte delle regioni meridionali, unitamente ad un calo termico generalizzato su tutta l'Italia.

Mercoledi 12 dicembre, il freddo dilaga verso ovest.

Il promontorio anticiclonico tenderà a spezzarsi, isolando un massimo pressorio in sede scandinava. L'aria fredda avrà modo di dilagare verso ovest coinvolgendo tutta l'Italia e l'Europa centrale. Da noi la neve riguarderebbe ancora il versante adriatico, ma in lenta risalita verso il nord.

Giovedì 13 dicembre; scorrimento di aria temperata sopra il freddo affluito (ADDOLCIMENTO).

Secondo questa elaborazione, una saccatura atlantica riuscirà ad infilarsi nel "pertugio" lasciato dallo strappo del promontorio altopressorio che si sarà ormai isolato in sede scandinava.

Lo scorrimento di aria temperata sopra il freddo affluito potrebbe originare nevicate fino in pianura su buona parte del nord Italia, specie al nord-ovest.

Sul resto d'Italia la virata delle correnti da meridione farà aumentare le temperature e di conseguenza anche la quota neve.

Ricordiamo che si tratta ancora di ipotesi, che saranno ampiamente da verificare con le prossime uscite modellistiche, non si tratta di previsioni ad alta attendibilità. Continuate pertanto a seguirci.

