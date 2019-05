Il MODELLO AMERICANO vede l'anticiclone: SOLE e CALDO dai primi di giugno

Anticiclone senza se e senza ma per il modello americano. La virata verso l'estate da fine mese sembra netta e perentoria. Lo dicono molte mappe, lo ribadiscono le analisi delle anomalie bariche.

Naturalmente niente di certo ed assoluto. Le emissioni, anche quelle che paiono più determinate a proporre un certo tipo di configurazione barica, possono cambiare nel volgere di breve. Stamane però l'orientamento sembra quello esposto ed è quindi nostro dovere mettere in evidenza la performance dell'anticiclone.



Qui vediamo l'alta pressione così come la si prevede nei primi giorni di giugno:

L'invasione dell'anticiclone subtropicale è ben visibile in moltissime mappe e finisce per "bucare" lo schermo. La vediamo qui sempre intorno al 4-5 giugno in un'altra mappa, con un'estensione addirittura clamorosa sin sull'Islanda:

Anche l'analisi delle anomalie pressorie previste per il 5 giugno secondo la media degli scenari non lascerebbe alcun dubbio circa l'evoluzione per tutta la prima decade di giugno; infatti una sorta di canale anticiclonico assicurerebbe l'estate su tutto il bacino del Mediterraneo e il centro Europa:

Ma possibile che non ci siano tentativi di sfondamento da parte delle saccature atlantiche nell'area mediterranea con conseguenti temporali durante la prima decade di giugno? SI, qualcosa si ipotizza intorno a venerdì 7 giugno, ma la sua affidabilità pare ancora bassa, guarda: