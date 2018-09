Il meteo sulla carta del tempo: si vedono "HELENE" e "JOICE"...

La carta del tempo prevista per la mezzanotte prossima ci mostra due illustri personaggi: HELENE e JOICE.

Il primo è un ex uragano in procinto di diventare un ciclone extratropicale non appena verrà agganciato dal flusso atlantico.

Alla mezzanotte prossima la mappa lo mostra in prossimità del Regno Unito, dove determinerà un'intensa fase di maltempo con piogge e venti forti.

Sull'estrema sinistra della mappa è visibile anche la tempesta tropicale JOICE, ancora isolata dal flusso.

Per ciò che concerne l'Italia, l'alta pressione subirà il disturbo di una linea instabile che determinerà qualche temporale in marcia dal nord verso il centro e il sud.

Nel primo pomeriggio di domani, martedi 18 settembre alle ore 14 (seconda mappa), JOICE rimarrà praticamente ferma, non essendo agganciata dal flusso.

HELENE invece sarà già stata inglobata dal flusso perturbato che all'altezza delle Isole Britanniche e il Mare del nord porterà in grembo tre distinti sistemi frontali.

Poche le novità per ciò che concerne Italia con la pressione che si manterrà abbastanza alta a parte i disturbi sopra citati.