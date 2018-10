Il meteo sulla carta del tempo: quante PERTURBAZIONI e quanto MALTEMPO!

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa per le 13 di oggi, mercoledi 31 ottobre.

Quante perturbazioni! Per fortuna non tutte sono destinate all'Italia, ma solo quella cerchiata in blu che attualmente si trova tra le Baleari e la Francia.

La parte più avanzata sta già determinando piogge sul nord-ovest stante le correnti meridionali che la precedono. Le altre regioni sono ancora in attesa e verranno interessate tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedì 1 novembre.

La mappa sinottica relativa alle ore 13 della giornata di giovedì 1 novembre mostra il sistema frontale esteso dalla Sicilia al nord-est, passando per le regioni centrali della nostra Penisola.

Guardate però come si rinnoveranno gli impulsi instabili da ovest che tuttavia verranno parzialmente attenuati da una flebile rimonta anticiclonica verso l'Europa centrale che avverrà durante il fine settimana.