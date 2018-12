Il METEO sulla carta del tempo: perturbazione che viene, perturbazione che va...

Situazione molto complessa questa mattina sia in Europa che sul Mediterraneo.

Sulla parte centro-orientale del Continente domina un freddo anticiclone che sta determinando temperature da brivido specie in sede scandinava.

L'alito freddo lambisce anche le nostre regioni settentrionali e parte di quelle centrali dove la giornata si presenta rigida, ma asciutta.

Una vasta perturbazione interessa invece parte del centro e soprattutto il meridione, dove le piogge sono talora intense e a carattere temporalesco.

Poi c'è la grande fucina di perturbazioni, ovvero una vasta depressione posizionata a sud ovest dell'Islanda che saltuariamente "spara" sistemi perturbati verso l'Europa occidentale dove il tempo è perturbato, ma mite.

Come evolverà la situazione nelle 24 ore successive? La seconda mappa mostra la sinottica attesa in Europa e in Italia alle ore 13 di domani, sabato 15 dicembre.

La perturbazione mediterranea si muoverà lentamente verso levante, interessando ancora le regioni meridionali e il medio-basso Adriatico con la sua retroguardia.

Sulle altre regioni subentrerà un intervallo discretamente soleggiato, ma freddo specie sulle pianure del nord.

Osservate infine i nuovi fronti che si approssimeranno all'Europa occidentale; uno di questi darà origine ad un peggioramento del tempo al nord e poi al centro tra domenica e lunedi, con rischio di neve fino in pianura sulle regioni settentrionali.