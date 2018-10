Il METEO sulla carta del tempo: "lavori in corso" per il MALTEMPO sull'Italia...

Quella odierna (mercoledi 24 ottobre) dovrebbe essere l'ultima giornata governata dalle correnti settentrionali in Italia.

Come si evince dalla prima mappa valida per le ore 14 di oggi, mercoledi 24 ottobre , le correnti non provengono più da nord-est, bensì da nord-ovest.

Nel loro impatto contro la catena alpina tali correnti generano tempo perturbato sulla Svizzera e l'Austria (dove sta piovendo anche intensamente). Sui nostri versanti invece arrivano completamente prive di umidità e subiscono una compressione discendendo dal pendio alpino.

Ecco il FAVONIO CALDO che quest'oggi sta interessando molte zone del nord Italia: al meridione, invece, il tempo è migliorato in via definitiva stante l'allontanamento verso sud della perturbazione temporalesca che fino a ieri agiva tra la Sicilia e la Calabria.

La perturbazione che vedete nel sud della Germania sfiorerà nelle prossime ore il versante adriatico, determinando un aumento della nuvolosità, ma nessun fenomeno; bel tempo invece altrove.

Passiamo ora alla situazione sinottica prevista per le ore 14 di domani, giovedì 25 ottobre .

MASSIMA ATTENZIONE al fronte freddo che si nota in alto a sinistra dell'immagine: questo avrà un'azione di maglio nei confronti dell'alta pressione ancora ubicata sull'Europa occidentale.

Notate lo slittamento del massimo pressorio verso nord-ovest (freccia rossa) e il calo progressivo della pressione che avverrà tra le Isole Britanniche e la Francia. Sarà questo il primo tassello di un cambiamento radicale di circolazione a scala europea che inizierà a palesarsi in Italia a partire dalla giornata di venerdì 26 ottobre.