Il meteo sulla carta del tempo: l'alta pressione non molla la presa!

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le ore 13 di oggi, mercoledi 20 febbraio, in Europa.

Mentre l'oceano Atlantico è sconvolto da una forte depressione che impegna anche le Isole Britanniche, buona parte dell'Europa centrale e meridionale si trova tra le braccia di un forte anticiclone che in queste ore presenta i massimi proprio sull'Italia.

Le perturbazioni restano lontane dalla scena italiana e non interesseranno il nostro Paese ancora per diverso tempo.

Sull'Europa nord-orientale è visibile l'aria fredda che avrà un ruolo molto importante nei prossimi giorni sui settori orientali del continente e in parte anche in Italia.

La seconda mappa mostra la situazione sinottica prevista per le ore centrali della giornata di domani, giovedi 21 febbraio.

Non cambierà quasi nulla: ecco l'aria calda scorrere sul bordo occidentale del Continente e l'aria fredda scendere verso l'Europa orientale e la Vicina Russia. In mezzo ancora alta pressione con generali condizioni di stabilità in Italia, da nord a sud.