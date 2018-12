Il meteo sulla carta del tempo: ecco l'ARIA FREDDA in arrivo...

La prima mappa mostra la situazione sinottica in Europa alle 13 della giornata odierna, martedi 11 dicembre.

Si nota molto bene al centro dell'immagine l'alta pressione di blocco che si estende dal Mediterraneo occidentale fino alla Scandinavia.

Questa figura barica separa l'aria fredda che scorre sull'est europeo dalle correnti miti oceaniche che agiscono all'altezza delle Isole Britanniche.

Come si nota dalle frecce blu, l'aria fredda ha ancora una direttrice da nord-ovest e non entra ancora in maniera decisa sul nostro Paese.

24 ore dopo, ovvero alle 13 di domani, mercoledi 12 dicembre, guardate come cambieranno gli assetti circolatori sul nostro Continente (seconda mappa).

Per prima cosa l'alta pressione si isolerà in sede scandinava ruotando il proprio asse in senso orario; così facendo, imporrà una rotazione delle correnti fredde da nord-ovest a nord-est. Ciò determinerà un ingresso più franco dell'aria fredda verso l'Italia, segnatamente il centro-nord della nostra Penisola.

Il contrasto con le correnti più miti atlantiche e mediterranee formerà diversi sistemi frontali: il primo della serie ci interesserà tra domani sera e la mattinata di giovedì; il secondo (più ad ovest) sarà sull'Italia nella giornata di venerdì.