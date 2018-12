Il meteo sulla carta del tempo: ecco il transito del FRONTE FREDDO...

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le 13 di oggi, lunedi 24 dicembre.

La corrente a getto tenderà ad ondulare, con la creazione di un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale. Sul fianco orientale della figura stabilizzante verrà giù aria fredda preceduta da un lungo fronte che sulla nostra Penisola sarà poco avvertito in termini di nuvolosità e fenomeni.

Sarà invece un'irruzione fredda intensa sulla Penisola Balcanica e l'Europa centro-orientale in genere. Notate inoltre le correnti calde sull'Italia che precederanno l'arrivo del fronte sopra citato.

Alla mezzanotte prossima, quando festeggeremo la notte di Natale, il fronte freddo si staglierà tra la Sardegna e le regioni meridionali italiane.

Sul medio Adriatico e al meridione avremo un veloce passaggio di rovesci seguiti da un notevole rinforzo del vento da nord, unitamente ad un calo delle temperature.

Il resto d'Italia non si accorgerà quasi di nulla se non di una rotazione del vento e qualche grado in meno.

Alle ore 13 di domani, NATALE (terza mappa), la perturbazione avrà già lasciato l'Italia e si staglierà tra il nord Africa, le Baleari e la Francia occidentale (terza mappa).

Un calo termico più vistoso interverrà sul nostro centro-sud, specie sul medio Adriatico, le zone interne e il meridione, ma senza ulteriori fenomeni. Il resto d'Italia se la caverà con un po' di vento, qualche grado in meno, ma cielo sempre sereno.