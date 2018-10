Il meteo sulla carta del tempo: DOPPIO ATTACCO all'alta pressione

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Europa per le 14 di oggi, giovedì 4 ottobre.

Si nota l'alta pressione adagiata sull'Europa centrale, ma incalzata da due distinte perturbazioni; la prima sta determinando condizioni di maltempo sul nostro mezzogiorno. Si estende con un ampio fronte occluso tra il basso Tirreno e la Sardegna, mentre il ramo freddo (più attivo) si trova sulla Calabria.

Questo complesso sistema frontale tenderà a risalire verso nord in direzione delle regioni centrali e il nord-est.

La seconda perturbazione la vediamo distesa tra la Scandinavia e il Regno Unito. Questa avrà un'azione di maglio nei confronti dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale, dove all'inizio della settimana prossima potrebbe inserirsi una depressione.

Ecco la situazione sinottica prevista tra 24 ore esatte e valida quindi per le ore 14 di venerdì 5 ottobre.

Guardate i progressi che farà la perturbazione sull'Italia, con il fronte occluso che arriverà a lambire addirittura la Toscana. In questo frangente il tempo tenderà a peggiorare su buona parte delle regioni centrali con le prime nubi che invaderanno anche il nord a fine giornata.

Sul fronte nord-occidentale, la perturbazione in discesa verso la Francia inizierà a scavare un canale depressionario tra la Manica e la Bretagna che avrà molta importanza sul tempo della settimana prossima anche in Italia. Notate inoltre il ritiro dell'alta pressione verso est ed un nuovo massimo che si farà strada da ovest in pieno oceano.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive