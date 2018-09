Il meteo sulla carta del tempo: che ANTICICLONE!

Ammirate la potenza e la grandezza dell'anticiclone che sta interessando gran parte d'Europa con cieli in prevalenza sereni.

Dall'analisi sinottica sulla carta del tempo prevista per le 14 di oggi (martedi 25 settembre) si nota come la struttura stabilizzante assomigli ad una vera e propria isola di bel tempo posta tra due configurazioni perturbate.

In alto a sinistra scorre il flusso atlantico con le piovose perturbazioni che si fanno ancora attendere in Italia; in basso a destra ecco invece l'aria fredda che ci sta interessando con il fronte di irruzione già nei pressi della Sicilia. Gli effetti maggiori del freddo si riscontrano sui settori orientali del Continente.

Nella giornata di domani, mercoledi 26 settembre (seconda mappa), l'alta pressione subirà un fisiologico coricamento sulla nostra Penisola con i suoi massimi che si collocheranno sul nord Italia.

Notate l'aria fredda che verrà deviata verso sud-est dalla spallata dell'alta pressione, con il fronte di irruzione all'altezza del nord Africa. Il flusso atlantico, infine, continuerà a scorrere molto a nord, senza interessarci nemmeno marginalmente.

