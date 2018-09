Il meteo sulla carta del tempo: ancora alta pressione, ma...

Le perturbazioni sul centro-nord Europa provano a forzare il muro dell'alta pressione posto più a sud, ma per il momento questi tentativi finiscono nel vuoto.

Le perturbazioni non sono ancora in grado di determinare un calo della pressione efficace per poter penetrare più a sud; entrano quindi in campo avverso e si dissolvono a contatto con la grande isola anticiclonica che sta garantendo giornate splendide su buona parte del Continente.

In basso a destra è visibile un'intensa depressione che nelle prossime 24 ore darà luogo ad intenso maltempo sulla Penisola Ellenica e le Isole circostanti.

La seconda mappa mostra la sinottica prevista in Europa per le 14 di sabato 29 settembre.

Guardate che fine faranno le perturbazioni che oseranno sfidare il muro dell'alta pressione! Quello che resta di questi fronti si adagerà sulle Alpi senza avere influenza sul tempo dei nostri versanti.

In basso a destra si nota il forte maltempo che impegnerà la Grecia, mentre un nuovo attacco perturbato verrà portato da nord-ovest con un fronte posizionato poco a nord del Regno Unito.

Questo potrebbe vincere la resistenza dell'alta pressione ed interessare l'Italia ad inizio settimana prossima, ma ne riparleremo. Per adesso ci teniamo l'alta pressione e il bel tempo almeno fino a domenica 30 settembre.