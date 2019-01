Il meteo sulla carta del tempo: analizziamo la nuova perturbazione in arrivo

Finalmente arriva una perturbazione da ovest! Dopo innumerevoli fronti provenienti da nord, la prima perturbazione a connotazione occidentale interesserà la nostra Penisola nei prossimi due giorni.

In verità il fronte in questione presenta matrice nord atlantica, in quanto la parte centrale dell'oceano è ancora occupata da una vasta zona anticiclonica.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa per le ore 13 di oggi, mercoledi 16 gennaio.

L'alta pressione viene erosa sul suo fianco orientale dalla perturbazione medesima: la parte più forte si rifugerà in Atlantico, mentre la parte più debole (che attualmente ci interessa) verrà demolita dalla perturbazione in questione.

Alle 13 di oggi il fronte si staglierà tra la Bretagna, il Golfo di Biscaglia e la Galizia, in lento spostamento verso sud-est.

Alle 13 di domani, giovedì 17 gennaio (seconda mappa), il fronte freddo sarà quasi a ridosso delle Alpi, ma verrà preceduto da nuclei umidi prefrontali (segni rossi) che interesseranno le regioni settentrionali e il Tirreno con piogge sparse.

Il fronte freddo transiterà al nord nelle prime ore di venerdì, facendo ruotare le correnti prima da nord, poi da est; da qui partirà un calo termico che sarà più sensibile al centro e al nord tra sabato 19 e domenica 20 gennaio.

