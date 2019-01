Il METEO punto: le ultimissime notizie su NEVE e MALTEMPO! E il FREDDO?

NEVE diretta dalla Lombardia all'Emilia in queste ore, dove proseguirà sino alla tarda serata odierna. Neve attesa anche lungo la dorsale appenninica del centro sino a 600m circa. Le eventuali schiarite che potrebbero o dovrebbero intervenire al nord-ovest e la comparsa di eventuali nebbie fredde tra Piemonte e Lombardia ci diranno se queste zone potranno essere ancora in gioco per nevicate anche in pianura nella giornata di venerdì. Escluse le altre, salvo ovest Emilia.



VENERDI 1° FEBBRAIO: atteso un notevole peggioramento su tutto il Paese, ma soprattutto al nord, dove ci attendiamo precipitazioni copiose, anche nevose a quote di pianura sull'estremo nord-ovest ma non sul Triveneto e gran parte dell'Emilia-Romagna, dove il richiamo di aria molto mite, specie in quota, alzerà sensibilmente il limite delle nevicate, in particolare in Appennino e la fascia prealpina, molto meno nelle Alpi.



VIABILITA': nella giornata di venerdì si sconsiglia vivamente di mettersi in viaggio verso località di montagna dell'arco alpino e prealpino, stante le forti nevicate previste e il rischio di rimanere incolonnati per ore.



FINE SETTIMANA: ancora dominato dal maltempo con una nuova depressione al suolo attesa in formazione sulla Liguria e il vasto vortice depressionario in azione proprio sull'Italia con precipitazioni nevose oltre i 500m su ovest Alpi, oltre i 600-800m su centro-est Alpi, temporali sul Tirreno. Domenica pomeriggio migliora al nord-ovest, ancora tanta instabilità altrove.



MIGLIORAMENTO: potrebbe essere solo temporaneo ed intervenire soprattutto al nord e al centro per l'inizio della settimana, mentre al sud inizialmente potrebbero ancora verificarsi rovesci e temporali sparsi.



FREDDO: finalmente potrebbero riversarsi in troposfera gli effetti del riscaldamento avvenuto in stratosfera a fine anno 2018. I modelli vedono importanti disturbi nell'attività del vortice polare con un anticiclone in risalita dalle nostre latitudini addirittura verso l'area polare. Le conseguenze potrebbero coinvolgere maggiormente il nord America con altre ondate di gelo eccezionali, ma non si esclude che almeno una parte di questo gelo possa coinvolgere anche l'Europa, specie nella seconda decade di febbraio. Non mancheranno approfondimenti su MeteoLive!



