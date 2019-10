Il METEO punto: cosa succederà sino alla fine del mese? Maltempo in vista?

L'affondo depressionario che si verificherà sull'ovest del Continente nel fine settimana 19-20 ottobre, andrà a determinare condizioni di maltempo sulle nostre regioni di nord-ovest, ma i movimenti successivi del vortice che andrà isolandosi dalla saccatura non risultano affatto chiari al momento.



In pratica tra lunedì 21 e mercoledì 23 il vortice potrebbe:

-isolarsi sulla Spagna favorendo la rimonta dell'alta pressione sull'Italia senza che intervengano dunque precipitazioni importanti sul nostro territorio (attendibilità bassa)

-avanzare, pur lentamente verso levante, andando a rinnovare i fenomeni sul nostro settore nord-occidentale e poi estendendoli entro giovedì 24 al resto del Paese. (attendibilità media).



La mappa qui sotto riassume l'incertezza degli scenari individuando una sorta di media della posizione che potrebbe avere il vortice alle 12 di lunedì 21 ottobre:

Il modello americano vede entro mercoledì 23 lo sfondamento del vortice verso est e un maltempo diffuso sulla Penisola, specie sui settori occidentali e tirrenici, come vediamo dalla mappa qui sotto:

Da notare l'avvicinamento di una vasta circolazione depressionaria dal nord Europa nel lungo termine, più o meno a partire da sabato 26. Quasi tutti i modelli tracciano per questo periodo un quadro barico simile: affondo depressionario da nord a ridosso del nord Italia e marcato peggioramento, anche di tipo tardo autunnale, guarda:

IN SINTESI

-week-end 19-20 ottobre: maltempo sul nord-ovest, specie Piemonte e Valle d'Aosta, un po' di pioggia su alta Lombardia, Ponente Ligure, Alpi.



-da lunedi 21 a mercoledì 23 ottobre: situazione bloccata con piogge sempre nelle medesime zone ma in sfondamento verso Lombardia, Sardegna, alto Tirreno tra martedì e mercoledì, clima molto mite al centro e al sud.



-giovedi 24 ottobre: generali condizioni di maltempo a causa dello sfondamento della depressione, più fresco.



-venerdì 25 ottobre: maltempo in fase di attenuazione temporanea.



-da sabato 26 a lunedì 28 ottobre: progressivo peggioramento del tempo a partire dal nord e dalle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali, neve sulle Alpi, poi anche in Appennino, giù le temperature.



-l'instabilità potrebbe persistere sino a fine mese al centro e al sud, venti freddi e temperature in calo, sotto la media del periodo, attendibilità qui nuovamente bassa, previsione da aggiornare.