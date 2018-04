Il meteo punto: cosa succede? Cosa succederÃ ?

-CONFERMATO pur con un certo ritardo il vistoso peggioramento previsto per le prossime ore al nord e al centro, ma con fenomeni che diverranno più intensi a partire dal tardo pomeriggio-sera, quando assumeranno carattere di forte intensità a ridosso dei rilievi del nord, specie sul settore occidentale. Attese copiose nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1400m, anche più in basso su ovest Alpi.

Al centro saranno attivi soprattutto dei temporali sparsi, più insistenti sulla Toscana, poi anche tra Lazio, Umbria, Marche meridionali ed Abruzzo.



-IL FINE SETTIMANA sarà meno compromesso di quanto si potesse ipotizzare sino a 24 ore fa. Sabato le piogge riguarderanno essenzialmente la Sardegna, mentre domenica potranno estendersi a gran parte delle regioni tirreniche e al nord-ovest, ma risultando comunque di debole intensità e alternate a diversi momenti asciutti.



-PROSSIMA SETTIMANA: qui il litigio tra i modelli sta degenerando in una sorta di "rissa"; è infatti previsto lo sganciamento dell'alta pressione nord africana verso il centro Europa ma con l'Italia inizialmente ancora preda di una certa instabilità latente sino a mercoledì, che il modello americano rinnoverebbe anche nei giorni successivi a causa dell'inserimento di aria fresca da est, mentre l'europeo cancellerebbe totalmente, attribuendo una grande credibilità all'espansione decisa sull'Italia dell'alta pressione, che assicurerebbe tempo stabile e progressivamente più caldo dal 18 in avanti. Una situazione che non convince il team di MeteoLive, che infatti seguiterà a raffrontare ed analizzare meglio tutte le nuove emissioni modellistiche, fornendovi tutti gli aggiornamenti!