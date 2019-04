Il METEO delle feste di PASQUA secondo il MODELLO EUROPEO

Il tormentone delle previsioni pasquali continua. Anche oggi non possiamo sbilanciarci su una linea previsionale comune in quanto i due modellli più performanti della rete non concordano circa l'evoluzione prevista per il week-end più importante della primavera.

Il modello europeo , nel suo scenario ufficiale imbastito questa mattina, mostra per la giornata di Pasquetta l'insidiosa risalita di una depressione africana verso lo Stivale:

Le depressioni africane sono sempre molto difficili da prevedere: sembrano lente, recarcitranti...poi di colpo scattano come una molla verso il Mediterraneo, compromettendo il tempo della nostra Penisola con la pioggia.

Andiamo però con ordine analizzando il tempo di Pasqua; la mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste dal modello europeo per l'intera giornata festiva:

Diciamo subito che fino al primo pomeriggio il tempo dovrebbe essere buono su gran parte d'Italia. Poi potrebbe manifestarsi un aumento della nuvolosità medio-alta da ovest che in serata potrebbe determinare i primi piovaschi sulla Sardegna.

Le altre regioni dovrebbero restare immuni dalle piogge almeno fino alla tarda serata, anche se questo limite temporale andrà sicuramente aggiornato nei prossimi giorni.

Ecco invece la sommatoria delle precipitazioni secondo il modello europeo per l'intera giornata festiva di Pasquetta:

E' evidente il peggioramento del tempo che, secondo l'elaborato nostrano, potrebbe invadere la nostra Penisola con alcuni piovaschi.

In particolare, l'elaborato mostra piogge più probabili sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna, sul nord-est e lungo il medio Adriatico. I colori non sono sgargianti, segno che si tratterà di piogge deboli o al massimo moderate dove vedete il colore tendente al verde.

Entrando nel dettaglio sulla possibile credibilità o meno della previsione imbastita questa mattina dal modello europeo, analizziamo la media di tutti gli scenari che compongono l'elaborato medesimo per la giornata di Pasquetta:

Anche la media contempla purtroppo la visione della depressione africana in risalita verso il Mediterraneo e l'Italia. Ciò significa che la previsione imbastita oggi dal modello nostrano per il periodo pasquale è ovviamente ancora incerta, ma non è campata in aria. Continuate quindi a seguirci e portate ancora pazienza...

