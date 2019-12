Il METEO della settimana 9-15 dicembre: arriverà la NEVE al nord?

Prove generali d'inverno. Molti non sanno che non serve scomodare l'Artico per sperimentare nevicate in pianura. Basta un po' di aria fredda e secca da nord e poi l'inserimento di aria umida e un po' più mite e il gioco è fatto: solo che questo è un periodo difficile per la neve, anche se potenzialmente è quello che gli consentirebbe di sfruttare il maggior numero di ore di buio per proporsi sino in pianura.



Perché difficile? Perché in questo periodo e almeno sino a Natale le grandi correnti da ovest corrono all'impazzata negando scambi meridiani di calore importanti e consegnandoci un tempo magari spiccatamente variabile ma anche piuttosto mite per il periodo e quei pochi spifferi freddi vanno poi sfruttati con il passaggio di perturbazioni sostenute da saccature in grado di non incagliarsi a ridosso delle Alpi, altrimenti: niente NEVE.



In settimana la neve potrà infatti cadere se le correnti assumeranno una curvatura ciclonica sufficiente da consentire alle due perturbazioni in transito tra mercoledì e giovedì e poi venerdì, di risultare attive sul territorio.



Ma andiamo con ordine: la settimana partirà decisamente dinamica con il passaggio di un fronte da nord-ovest tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre che porterà piogge al centro e al sud, dapprima soprattutto sui versanti tirrenici, poi anche in Adriatico, accompagnate e seguite da un calo delle temperature che farà tingere di bianco anche l'Appennino oltre i 900-1200m.



Nevicherà naturalmente anche sui settori alpini di confine dall'alta Valle d'Aosta, passando per l'Ossola, l'alta Valtellina, il Brennero e la Valle Aurina in Alto Adige, come sovente accade quando le correnti si dispongono da nord-ovest.



Mercoledì 11 pausa soleggiata ma abbastanza fredda ed ecco in serata il primo impulso deputato a portare un po' di neve sulle pianure del nord, specie tra est Lombardia, Veneto, Emilia, Trentino Alto Adige e Cadore, poi qualche pioggia giovedì 12 al centro.



Ecco poi persistere il nodo di Santa Lucia: un venerdì 13 in cui i modelli seguitano a litigare, anche se 3 su 5 prevedono un passaggio perturbato un po' più convincente al nord con annesse nevicate o neve mista a pioggia sino in pianura e poi maltempo moderato al centro e al sud sino a sabato ma in un contesto piovoso e nevoso solo in Appennino oltre gli 800-1000m.



Qui la mappa prevista dal modello inglese UKMO per le prime ore di venerdì 13, dove si vede l'affondo della saccatura a ridosso dell'Italia ma sussistono dubbi:

Per domenica 15 è atteso un miglioramento. Seguite tutti gli aggiornamenti!