Il meteo del week-end: altra PIOGGIA in vista?

E' ormai risaputo che negli ultimi anni la pioggia sia stata più legata al sud che al resto d'Italia ; anche per il prossimo fine settimana la "tradizione" verrà rispettata perché sarà proprio il meridione l'obiettivo di una depressione che dispenserà frequenti precipitazioni, che invece altrove risulteranno decisamente meno importanti.





Abbiamo così fatto un raffronto tra le mappe proposte dal modello americano e quelle del modello europeo per le 48 ore del fine settimana . Ne è emerso un quadro abbastanza convergente, anche se alcune leggere differenze.



Ecco ad esempio le precipitazioni attese per sabato 6 aprile dal modello europeo: si notano le piogge residue al sud e il tentativo di un'altra depressione di inserirsi da ovest ma con una traiettoria troppo bassa rispetto al passaggio di giovedì 4, ragion per cui essa tenderà a coinvolgere soprattutto la Sardegna, a sfiorare l'estremo nord-ovest e poi a localizzarsi sulle regioni centrali e meridionali.



Il modello americano per la stessa giornata prevede precipitazioni molto più abbondanti al sud, mentre minimizza l'azione della depressione ad ovest:



Per domenica 7 aprile il modello europeo nell'ultimo aggiornamento "scommette" tutto sul sud: ecco infatti le precipitazioni colpire in modo anche pesante le regioni meridionali e parte del medio Adriatico, lasciando invece al riparo il nord-est e coinvolgendo solo marginalmente le regioni centrali tirreniche e il nord-ovest, salvo l'estremo ovest del Piemonte.



Ecco la controprova per la stessa giornata del 7 aprile: è la mappa del modello americano con la distribuzione delle precipitazioni : c'è qualche differenza con l'europeo: centro e sud sempre presi ma con maggiore coinvolgimento del versante centrale tirrenico, cosi come del nord-est, rispetto al modello europeo; piogge nel complesso comunque meno rilevanti.





IN SINTESI:

sabato 6 aprile piogge al sud, possibili ma non certe anche su Abruzzo e Marche meridionali, asciutto altrove, ma in giornata peggiora su estremo ovest del Piemonte e Sardegna con qualche pioggia.



domenica 7 aprile: molte nubi ovunque ma con piogge quasi tutte concentrate al centro e al sud, specie sul meridione, schiarite più probabili e fenomeni meno probabili al nord-