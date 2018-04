Il METEO del 25 aprile (mappa all'interno)

Notizie confortanti per la festa della Liberazione in Italia. Buone notizie anche per chi deciderà di allungare il prossimo week-end prendendo due giorni di ferie (lunedi e martedi) in vista della festa successiva.

L'alta pressione farà buona guardia e terrà lontane le nubi e la pioggia dal nostro Paese. Il quadro termico sarà ancora esuberante specie nelle aree più lontane dal mare.

Pochi (anzi pochissimi) i disturbi e limitati alle zone montuose nelle ore pomeridiane.

La prima mappa ci mostra la situazione meteo attesa in Italia nella mattinata della festività in parola.

Tempo nel complesso soleggiato sull'Italia, ma con alcuni piccoli disturbi; ad ovest della Sardegna avremo velature, così come sulle pianure del nord, mentre sulle Alpi sarà già presente qualche addensamento non foriero di pioggia.

Nubi basse saranno possibili tra il Cilento e la Calabria Tirrenica, per il resto il cielo sarà sereno.

Nel pomeriggio nubi basse in attenuazione sul basso Tirreno dove appariranno ampi spazi soleggiati.

Nubi cumuliformi non forieri di rovesci si svilupperanno lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre in prossimità della Sardegna il sole seguiterà ad essere velato da nubi alte.

Il tempo resterà buono anche sulle pianure del nord, mentre sulle Alpi la nuvolosità aumenterà con il rischio di qualche piovasco o temporale esattamente come se si trattasse di una giornata estiva.

Il bagno in mare? Beh, riteniamo che sia un po' presto alla luce delle temperature superficiali dell'acqua, che saranno comprese tra i 15 e i 17°.

