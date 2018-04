Il MESE di MAGGIO secondo il modello europeo: sarÃ  piovoso o secco, fresco o caldo?

Se si osserva la mappa relativa alle temperature previste per il mese di maggio , si scopre che andrebbe a ridimensionarsi in maniera molto netta l'anomalia termica positiva riscontrata in questo mese di aprile sull'Europa centrale ma anche sul nostro Paese.



Ad ovest ci sarebbero anche alcune porzioni di territorio che finirebbero per far segnare valori inferiori alla media del periodo (specie Spagna), così come nel nord del Continente .



Sul Mediterraneo i valori si manterrebbero nell'ambito della norma e solo sui Balcani si registrerebbe una lieve anomalia positiva.



Di fronte ad una simile ripartizione termica, ci si potrebbe aspettare l'affondo di saccature sull'ovest del Continente ma con ripercussioni importanti anche sul nostro Paese, cioè con conseguenze piovose soprattutto al nord e sul Tirreno.



Addirittura qualche affondo potrebbe risultare anche più centrale , favorendo cali termici di una certa consistenza, che confermerebbero il bilancio termico in media con quanto statisticamente avviene nel mese di maggio.



Invece: sorpresa! Le anomalie negative di precipitazioni coinvolgeranno gran parte del centro e del sud, facendo pensare a saccature in azione appena più ad ovest, come ad esempio in Francia, dove si prevedono fenomeni più generosi del normale.



Logico pensare che qualcosa non quadri: se non piove con queste correnti allora a prevalere sarebbe la risalita di aria molto mite da SSW (con conseguenti valori termici superiori alla media).

Sul nord Italia la distribuzione dei fenomeni risulterebbe molto irregolare con aree che riceverebbero più pioggia del normale ed altre, come le Alpi centro orientali, meno.



A questo punto è bene prendere queste mappe come vaga linea di tendenza e dunque non troppo alla lettera...