IL MARE: ecco le temperature Live, potranno favorire fenomeni invernali estremi?

I valori sono quasi tutti superiori alla media di questo periodo, nonostante le piogge abbondanti e le tempeste che abbiamo sperimentato. Non bastano infatti le precipitazioni per far calare le temperature della superficie del mare, occorre anche e soprattutto una corrente fredda, che è quasi totalmente mancata in questo mese di novembre.



Non bisogna poi dimenticare che NON conta solo la temperatura superficiale ma anche quella che si registra alcuni metri al disotto di essa. La domanda sorge subito spontanea: con un mare più caldo del normale anche in pieno inverno potranno registrarsi tempeste come quelle che abbiamo sperimentato in autunno?



Non è da escludere, ma l'energia messa a disposizione dal mare dovrebbe comunque essere adeguatamente sostenuta da una profonda depressione.



Certamente le masse umide di origine marittima quando vengono sollevate e sospinte contro il versante adriatico dell'Appennino dai venti di Bora e Grecale sono in grado di favorire apporti nevosi considerevoli (è appena il caso di ricordare la tragedia di Rigopiano).



Vediamo allora quali sono i valori che si registrano attualmente a ridosso delle coste di alcune città marittime:

Genova 19.8°C

Cagliari 16.6°C

Ischia 17.6°C

Napoli 19.8°C

Palermo 19.5°C



Alghero: 16.2°C

Rimini: 15.2°C

Cervia: 14.6°C

Venezia 15.2°C