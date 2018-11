Il maltempo torna ad accanirsi sulle regioni meridionali; bilancio pesantissimo

La stagione autunnale sta avanzando ma ancora paghiamo lo scotto di una prima parte di stagione condizionata da temperature troppo elevate. Il mar Mediterraneo conserva ancora adesso una notevole quantità di calore, favorendo lo sviluppo di intensi cumulonembi. Venerdì scorso per l'isola Sicilia era scattato lo stato di allerta rosso per il rischio di forti temporali, nel weekend una pesante ondata di maltempo si abbatte sull'isola, portando un bilancio pesantissimo di ben 12 morti ed un disperso tra le province di Palermo e Agrigento. L'ondata di maltempo provocata da un vistoso vortice di bassa pressione collocato nei pressi della Sardegna, ha portato precipitazioni intense su molti settori del sud Italia, compresa la Sardegna. La parte meno attiva della perturbazione ha raggiunto persino le regioni del nord con delle precipitazioni anche qui di notevole portata.





Parlando di numeri; da Venerdì scorso sono caduti ben 230mm di pioggia a Ribera, 200mm a Contessa Entellina, 190mm a Sciacca e Menfi, 185mm a Favara, 180mm a Caltabellotta, 170mm a Sambuca di Sicilia, 165mm a Villafrati, 160mm a Partanna, 145mm a Santa Margherita di Belice, 140mm a Gibellina e Campofranco, 130mm a Calatafimi e Sciacca, 120mm a Palermo e Roccamena.