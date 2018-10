Il MALTEMPO in arrivo si trascinerà sino al Ponte dei Morti?

Le conseguenze di un'irruzione fredda come quella che si prospetta su mezza Europa dal prossimo fine settimana finiranno per determinare una sorta di "reazione a catena".



In pratica la massa d'aria gelida che andrà a posizionarsi sulla Scandinavia favorirà la formazione di un anticiclone di blocco su quelle zone, rispetto alle correnti in arrivo dall'Atlantico.



Tali correnti dunque saranno costrette a deviare verso sud, andando a convergere proprio nell'area mediterranea e rinnovando le condizioni di instabilità presenti sul nostro Paese.



Dunque la fase di maltempo che si attiverà sulle nostre regioni entro sabato 27 ottobre potrebbe persistere almeno sino ai primi giorni di novembre , andando dunque a disturbare gli spostamenti durante il Ponte dei Morti.



Le zone che potrebbero risultare maggiormente colpite dalle precipitazioni saranno inizialmente (tra il 30 e il 31 ottobre) quelle del nord-ovest italiano, laddove ci sarà anche un richiamo di correnti di Scirocco e una temporanea azione di blocco nello spostamento verso levante delle perturbazioni atlantiche.



Nelle giornate dell'1 e del 2 novembre invece le precipitazioni potrebbero interessare a tratti gran parte del nord (specie Triveneto), del centro e la Campania, in misura minore il resto del meridione.



Le temperature risulteranno fresche al nord, relativamente miti altrove. Forse durante il fine settimana 3-4 novembre il tempo potrebbe parzialmente migliorare ma la media degli scenari del modello americano non sembra orientata a riconsegnarci l'alta pressione (cioè il bel tempo stabile).



