Il MALTEMPO di venerdì sulle Isole: ecco le aree maggiormente colpite dalle piogge...

La perturbazione che nella giornata di giovedi 24 colpirà il settore di nord-ovest, l'alto/medio Tirreno e la Sardegna, invece di progredire verso levante tenderà a sprofondare verso sud, sotto i colpi di una rimonta anticiclonica che avverrà più a nord.

Il maltempo, di conseguenza, si trasferirà sulle Isole e in parte sul basso Tirreno. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in questi settori per l'intera giornata di venerdi 25 ottobre:

Iniziando dalla SARDEGNA, l'area magggiormente interessata dovrebbe essere la Gallura, anche se pioverà molto su tutto il settore orientale dell'Isola. Più riparata la parte centro-occidentale dove le piogge saranno più episodiche.

In SICILIA i fenomeni più intensi colpiranno in modo particolare il sud dell'Isola ed a seguire i settori orientali; in queste aree non sono esclusi nubifragi. Pioverà comunque su tutta l'Isola tranne forse il Messinese che riceverà piogge più sporadiche.

Qualche rovescio si potrebbe attardare al mattino anche tra il Lazio, la Campania e a seguire le coste meridionali della Calabria, ma senza determinare accumuli consistenti.

