Il MALTEMPO di venerdÃ¬ 20: fenomeni INTENSI al nord e sul Tirreno!

Non si finisce di veder sfilare perturbazioni sul territorio, si va avanti cosi ormai da fine ottobre e probabilmente si continuerà ancora sino a Natale.



Il fronte più intenso transiterà tra venerdì e sabato su tutto il Paese, dispensando piogge e temporali, ma favorendo anche un parziale abbassamento del limite delle nevicate sulle Alpi, che passerà dai 1800-2000m previsti durante il passaggio del fronte tra mercoledì e giovedì, a 1300-1500m, complice uno zero termico finalmente un po' più basso, specie su ovest Alpi. Niente da fare invece per l'Appennino, la neve si vedrà forse solo sulle cime.



Il passaggio di venerdì dispenserà fenomeni molto intensi al nord, specie a ridosso delle Alpi e delle Prealpi in genere e sull'alto e medio versante tirrenico , dove si prevedono temporali di forte intensità.



Sabato 21 la perturbazione si localizzerà dapprima tra nord-est, centro e sud, poi scivolerà sul meridione e solo nella notte su domenica si allontanerà del tutto dal nostro territorio.



Qui le mappe precipitative previste dal nostro modello in sequenza: si parte con la giornata di venerdì 20, si prosegue con i fenomeni previsti nella notte su sabato 21 e infine con la distribuzione delle nevicate previste sull'arco alpino secondo le quote segnalate sopra nell'arco di tutta la giornata di venerdì 20: