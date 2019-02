Il "MALTEMPO" di metÃ  settimana prossima secondo il MODELLO EUROPEO

La lunga lotta nei confronti dell'alta pressione che sta negando la pioggia a buona parte d'Europa e al centro-nord della nostra Penisola potrebbe portare qualche frutto durante la prossima settimana.

Una prima debole perturbazione riuscirà a passare tra venerdi 1 e sabato 2 marzo, anche se gli effetti saranno ancora una volta concentrati lungo il versante adriatico e al meridione.

La prima mappa mostra le piogge attese in Italia tra la notte e la mattinata di sabato 2 marzo. A secco il nord e il versante tirrenico; piogge sparse invece in Abruzzo e al meridione, in attenuazione nel corso della giornata stante l'allontanamento della perturbazione verso la Grecia.

Seguirà una domenica abbastanza stabile su quasi tutta l'Italia a parte addensamenti al nord, ma senza conseguenze.

All'inizio della settimana prossima (lunedi 4 e martedi 5 marzo) la nostra Penisola sarà interessata da un flusso di correnti occidentali molto mite, che determinerà condizioni variabili, ma con precipitazioni poco significative e relegate alle Alpi e alla Liguria.

Successivamente, anche il modello europeo opta per un passaggio perturbato al nord a metà della prossima settimana. Rispetto al modello americano, il "guasto" sulle regioni settentrionali sarà più limitato, anche se qualche pioggia o nevicata sulle Alpi non dovrebbe mancare specie nella notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo (seconda mappa).

Notate le correnti di Scirocco (frecce rosse) che si faranno vedere dopo un lunghissimo dominio di correnti settentrionali.

Da rimarcare, comunque, che anche la media di tutti gli scenari imbastita questa mattina dal modello europeo per la metà della settimana prossima (terza mappa) opta per l'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia preceduta da correnti umide meridionali (frecce rosse).

Anche in questo caso, la pioggia al nord e sul Tirreno dovrebbe essere in qualche modo garantita.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it