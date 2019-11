Il MALTEMPO di mercoledi 27 novembre: quali saranno le aree maggiormente colpite dalle piogge?

Ecco la protagonista del tempo nelle prossime 24-36 ore in Italia:

Si tratterà di una perturbazione atlantica piuttosto intensa, ma veloce. Il suo passaggio dovrebbe essere rapido, valutabile all'incirca tra le 8-9 ore. Conseguentemente non dovrebbero esserci fenomeni stazionari come troppe volte è successo anche nel recentissimo passato.

L'area maggiormente interessata sarà il nord-ovest, ma non tutto. L'orientamento delle correnti da sud-ovest finirà per penalizzare soprattutto la Liguria centro-orientale lasciando in parziale ombra pluviometrica il Piemonte centro-occidentale e parte del ponente ligure.

La prima mappa mostra le piogge previste al nord-ovest fino alle ore 10 di mercoledi 27 novembre.

Si notano già punte di 30-40mm sul settore ligure centro-orientale, 20mm tra bassa Val d'Aosta e alto Piemonte. Notate la parziale ombra pluviometrica sul Piemonte occidentale e 10-15mm previsti sulle pianure poste tra est Piemonte e Lombardia.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese sul nord-ovest tra le 10 e le 00 su giovedi 28 novembre:

La parte più intensa del fronte è prevista transitare al nord tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio di mercoledi 27. Darà luogo a precipitazioni attorno a 70-80mm nelle aree interne del settore centro-orientale della Liguria.

35-40mm sulla fascia prealpina lombarda e le alte pianura, 30mm sull'alto Piemonte, 25-30mm sulle pianure poste tra est Piemonte, sud Lombardia ed Emilia occidentale.

Pioverà anche sul nord-est, in modo particolare tra il Veneto, il Trentino e il Friuli, dove sono attesi 30-40mm di pioggia. Rovesci anche lungo il Tirreno fino alla Campania, ma con accumuli non superiori a 20-25mm.

La neve farà la sua comparsa sulle Alpi in media sopra i 1300-1500 metri.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località