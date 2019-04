Il MALTEMPO di MARTEDI 23 APRILE nel dettaglio

Pioggia abbontante sull'Italia, specie al centro-nord, nella giornata di martedi 23 aprile? Andiamoci cauti! Emergono ancora incertezze per la giornata di Pasquetta, figuriamoci per il dopo; tuttavia, le mappe a nostra disposizione lanciano alcuni segnali che non possiamo di certo ingnorare, anche se la distanza previsionale è ancora impervia.

In questa sede analizzeremo il guasto di martedi 23 aprile secondo i tre modelli più performanti della rete: il modello americano, canadese ed europeo.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di martedi 23 aprile secondo il modello americano :

Secondo l'elaborato di oltre oceano, un discreto carico di pioggia sarà probabile tra la Toscana, l'Umbria e il Lazio; piogge anche al nord ed in misura minore sulla Sardegna; tempo più asciutto invece al meridione e sulla Sicilia.

Ecco invece la sommatoria delle precipitazioni che cadranno nella medesima giornata secondo il modello canadese:

Secondo questo elaborato, le zone che riceveranno più pioggia saranno quelle settentrionali e dell'alto Tirreno. In particolare, i modelli individano picchi di pioggia notevoli sia al nord-ovest che al nord-est. Pioverebbe anche su alcune zone del meridione, specie sulla Campania, mentre il tempo risulterebbe nel complesso asciutto solo sulle due Isole Maggiori e le estreme regioni meridionali.

Ecco infine la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di martedi 23 aprile secondo il modello europeo :

L'elaborato nostrano mostra piogge ben distribuite al nord e si gran parte delle regioni centrali con massimi sul nord-ovest e l'Emilia Romagna. Piogge meno intense sul meridione peninsulare e sulla Sardegna, quasi assenti invece sulla Sicilia e sulla Calabria.

Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione, di conseguenza continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

