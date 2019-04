Il MALTEMPO di martedì 23 aprile: **ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Sarà un martedi 23 aprile all'insegna della pioggia su molte regioni della nostra Penisola. L'evento ormai è molto probabile, mentre c'è ancora incertezza sulle aree che saranno maggiormente colpite dalle precipitazioni.

I tre modelli più performanti della rete (il modello americano, canadese ed europeo) confermano questo peggioramento, ma con modalità leggermente diverse.

Iniziamo con l'analisi del modello americano ; ciò che vedete è la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia in tutta la giornata di martedi 23 aprile:

Secondo il modello di oltre oceano, i massimi di pioggia si concentreranno tra l'est della Lombardia, il nord-est e la Toscana. La pioggia interesserebbe anche il nord-ovest, ma senza avere toni troppo acuti. Piogge anche sul Lazio, nelle aree interne della Sardegna e sulla Puglia Garganica; sul resto del meridione tempo asciutto.

Il modello europeo invece la pensa diversamente; ecco la sommatoria delle precipitazioni secondo l'elaborato nostrano per la giornata medesima:

Secondo questo modello verrebbe colpito tutto il nord, in modo particolare l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, la Liguria, il Veneto e il Friuli. Pioverebbe in misura minore anche al centro e sulla Sardegna, mentre al meridione si avrebbe un tempo più asciutto, specie sulla Sicilia e le regioni estreme.

Ultimo, ma non meno importante, il modello canadese ; ecco la sommatoria delle piogge per martedi 23 aprile in Italia:

L'elaborato in questione "affonda" letteralmente la Liguria e il Piemonte con piogge anche intense. Piogge molto intense anche tra Veneto orientale, Friuli e sull'alta Toscana. Pioverebbe anche al centro, specie nelle aree interne, mentre al meridione il tempo resterebbe asciutto ad eccezione forse della Puglia.

Chi avrà ragione? Al momento propendiamo per la tesi del modello europeo, ovvero con un interessamento di tutto il nord e gran parte del centro, ma per saperne di più continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti.

