Il MALTEMPO di lunedi in Italia

La parte calda di una complessa perturbazione atlantica sta interessando queste ore l'Italia. In alcune aree sono in atto "temporali da fronte caldo" che sono i peggiori per ciò che concerne gli accumuli di pioggia. Ci riferiamo soprattutto alla bassa Toscana e al Lazio.

Nella giornata di domani, lunedi 23 settembre, sarà in azione sull'Italia il fronte freddo che porterà precipitazioni a carattere di rovescio e temporali veloci alternati a fasi con schiarite. Martedì 24 settembre sarà invece una bella giornata quasi per tutti con temperature gradevoli.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di lunedi 23 settembre:

Dicevamo delle precipitazioni a carattere di rovescio che colpiranno soprattutto il nord-est e il Tirreno. Temporali saranno possibili tra il Lazio, la Campania, l'Umbria e sul Friuli Venezia Giulia.

Tempo migliore invece sul nord-ovest, la Sardegna, la Sicilia e le estreme regioni meridionali dove i fenomeni saranno più scarsi e le schiarite più ampie.

Martedì 24, come accennato poco sopra, il tempo sarà in miglioramento ovunque e con temperature accettabili.

