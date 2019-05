Il MALTEMPO di LUNEDI 6 maggio nel dettaglio

Ecco la situazione sinottica prevista per la mattinata di domani, lunedi 6 maggio:

L'aria artica che attualmente sta interessando il nord Italia, dilagherà verso il centro e il meridione, stante lo spostamento della depressione dal Mar Ligure al basso Adriatico.

Il ventaglio di correnti fredde settentrionali (frecce blu) determinerà rovesci sparsi e nevicate a quote basse per la stagione segnatamente sui settori orientali ed interni. Al nord e sull'alto Tirreno il tempo tenderà invece a migliorare pur restando sotto l'egida di venti piuttosto freddi da nord-est.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domani, lunedi 6 maggio, secondo il modello americano:

Dicevamo dell'aria fredda che impatterà frontalmente lungo il versante adriatico, dove avremo rovesci lungo le coste e nevicate sopra gli 800-900 metri in Appennino.

Marche, Umbria orientale e Abruzzo dovranno affrontare una giornata fredda, ventosa e perturbata; il tempo tenderà invece a migliorare al nord, dopo gli ultimi fenomeni sull'Emilia Romagna in attenuazione. Situazione in miglioramento con belle schiarite anche sulla Sardegna e il medio-alto Tirreno.

Un tempo molto instabile e freddo per la stagione sarà presente anche al sud, ad eccezione forse della Sicilia meridionale e del settore ionico; la neve si farà vedere in Appennino sopra i 900-1000 metri, mentre a quote inferiori andranno in scena rovesci e temporali, accompagnati da vento forte di Tramontana.