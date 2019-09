Il MALTEMPO di giovedì 3 ottobre nel dettaglio

Giovedi 3 ottobre scatta l'ora della pioggia lungo il versante adriatico e al meridione stante lo spostamento della depressione verso sud-est. Ecco la situazione sinottica prevista nelle ore centrali della giornata in parola:

L'aria fresca in ingresso da nord-est farà calare i termometri al nord e al centro, concentrando le piogge lungo il versante adriatico e soprattutto al meridione. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco di tutta la giornata di giovedi 3 ottobre secondo il modello europeo:

Cielo in rasserenamento al nord dopo le ultime piogge del mattino sull'Emilia Romagna, ma in via di attenuazione. Tempo in miglioramento anche sul medio e alto Tirreno, specie sulla Toscana; ultimi piovaschi anche in Sardegna con un miglioramento che avverrà entro il pomeriggio sotto i colpi di un Maestrale sostenuto.

Su tutte le altre regioni avremo tempo instabile; temporali anche intensi sulla Campania, ma rovesci impegneranno le regioni del medio-basso Adriatico e il meridione ad eccezione forse della Calabria Ionica.

Attenzione ai venti forti che faranno calare le temperature e metteranno i mari in condizioni non buone specie al centro e al sud.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-maltempo-di-mercoledi-2-ottobre-nel-dettaglio-/81924/