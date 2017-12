Il MALTEMPO di giovedì 28 dicembre: vento e neve a quote basse su molte zone!

La fase perturbata odierna avrà un'appendice nella giornata di giovedì e sino all'alba di venerdì.



Le correnti meridionali tra Libeccio e Scirocco saranno gradualmente sostituite da venti di Maestrale sui versanti occidentali e di Bora sull'alto Adriatico, mentre resisterà un po' di Libeccio solo sul meridione.



Il ricambio d'aria porterà intanto un sostanziale miglioramento della qualità dell'aria in Valpadana, ma anche ad una generale diminuzione delle temperature, soprattutto in montagna.



Le precipitazioni giovedì mattina colpiranno essenzialmente il nord-est, Emilia-Romagna in primis presentandosi nevose a quote collinari, e il versante tirrenico ed anche qui la neve sbarcherà sull'Appennino centrale a quote solo leggermente superiori.



Con il passare delle ore i fenomeni più forti si andranno gradualmente a concentrare sul basso Tirreno, mentre le precipitazioni presenti sull'Emilia-Romagna migreranno poi sul medio Adriatico tra il pomeriggio, la serata e la notte su venerdì, portando la neve anche sin verso i 300m sulle Marche e sull'Abruzzo.



Da notare le piogge particolarmente persistenti ed intense previste tra bassa Campania e Calabria tirrenica nella serata di giovedì 28.



L'episodio perturbato si chiuderà entro venerdì mattina, ma sarà subito seguito dal passaggio di un altro veloce sistema frontale, che porterà precipitazioni sul Tirreno, la Liguria, le zone alpine di confine e la Valle d'Aosta, ma non sul catino padano, che rimarrà in ombra con le correnti da ovest.



La neve potrà cadere sino a bassa quota (300-400m) nelle vallate appenniniche tirreniche, così come sui monti liguri e nel fondovalle aostano, ma il passaggio dovrebbe risultare molto rapido.