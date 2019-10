Il MALTEMPO di giovedÃ¬ 24 ottobre: quali saranno le aree piÃ¹ colpite?

La depressione responsabile del maltempo estremo che abbiamo avuto al nord-ovest tenderà temporaneamente a rinculare verso la Penisola Iberica, per poi ripresentarsi ad ovest dell'Italia nella giornata di giovedi 24 ottobre. Ecco l'analisi sinottica prevista per la giornata in parola attorno alle ore 14:

In altre parole, si ripresenteranno correnti di Scirocco (freccia rossa) che invieranno ingenti quantitativi di aria umida verso i settori occidentali della nostra Penisola.

Non ci sono buone notizie per il settore di nord-ovest. Ecco gli accumuli previsti per l'intera giornata di giovedi 24 ottobre secondo il modello europeo:

Teniamo presente che si tratta di stime millimetriche puramente indicative e da non prendere come oro colato.

La zona che riceverà più pioggia sarà compresa tra Cuneese e Torinese, a ridosso delle Alpi occidentali, con 100mm di pioggia; al contorno notiamo cumulate variabili tra 40 e 70mm tra ovest Piemonte e Liguria occidentale.

80mm sono attesi anche sulla Riviera di Levante, specie sullo Spezzino, in sconfinamento fino al Piacentino. Per il resto pioverà parecchio, ma gli accumuli saranno minori.

Queste invece sono le cumulate piovose attese sull'alto e medio Tirreno:

La disposizione da sud-est delle correnti non consentirà una penetrazione franca dei temporali sulla terraferma; le aree maggiormente interessate saranno quindi quelle costiere.

80mm sono attesi all'Isola d'Elba, 40-60mm tra Grosseto e l'Argentario, 50mm anche sull'alto Lazio. Per ciò che concerne la Sardegna, fino a ieri sembrava essere la regione maggiormente interessata, oggi le mappe riducono un po' gli apporti anche se sui settori orientali dell'Isola potrebbe piovere in maniera consistente. Vedremo...

