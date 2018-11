Il MALTEMPO di fine mese secondo il MODELLO AMERICANO

Premessa: il passaggio frontale in questione non è ancora bene inquadrato dalle elaborazioni. Di conseguenza sono probabili modifiche al quadro sinottico che descriveremo in questa sede.

Per il momento e secondo il modello americano, la perturbazione in parola offre un certo grado di interesse per la nostra Penisola.

Tra il pomeriggio e la serata di venerdì 30 novembre (prima mappa) avremo la fase di approccio del sistema frontale all'Italia.

Molto probabilmente si scaverà una depressione tra la Liguria e la Corsica con fenomeni sparsi al nord-ovest, sulla Sardegna e il medio-alto Tirreno.

Nella notte tra venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre (seconda mappa), la depressione pare posizionarsi tra la Corsica e la Sardegna. Il ventaglio piovoso dovrebbe estendersi ai settori meridionali del nord, alla Sardegna e al medio/alto Tirreno, dove si potrebbero avere anche dei temporali; scarsi i fenomeni sul resto d'Italia.

La quota neve al nord e al centro sarà ovviamente da valutare, ma indicativamente si posizionerà tra i 1000 e i 1200 metri.

Nelle ore centrali di sabato 1 dicembre (terza mappa) la depressione si sposterà verso sud-est e di piazzerà sul basso Tirreno.

Il tempo tenderà a migliorare al nord, sull'alto Tirreno e sulla Sardegna, mentre peggiorerà al meridione e sulla Sicilia dove avremo anche temporali.

La depressione uscirà definitivamente dalla scena italiana nelle prime ore di domenica 2 novembre dopo avere portato gli ultimi rovesci sulle estreme regioni meridionali.