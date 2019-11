Il MALTEMPO di domenica 1 dicembre: le aree maggiormente colpite dalle piogge

In bella mostra la nuova struttura di maltempo che tormenterà la domenica del settentrione e parte delle regioni centrali. La mappa è riferita alle ore centrali della giornata festiva:

Correnti sciroccali si scontreranno al nord con aria più fredda stazionante in loco. Il settore di nord-ovest avrà un'altra dose di pioggia, anche se questa volta la quota neve non sarà elevata come negli ultimi passaggi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata festiva secondo il MODELLO EUROPEO:

Due le aree da tenere sotto controllo: il settore centro-orientale della Liguria e le zone poste da alto Piemonte e alta Lombardia. In queste aree gli accumuli piovosi potrebbero essere consistenti, in media sopra i 50mm.

Pioverà comunque su tutto il nord ad eccezione forse della Romagna. Rovesci anche sull'alta Toscana, piovaschi tra la bassa Toscana, l'Umbria e il Lazio settentrionale con accumuli scarsi, per il resto tempo nel complesso asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata domenicale secondo il MODELLO AMERICANO.

Il modello di oltre oceano contempla la possibilità di precipitazioni intense tra il basso Piemonte, la bassa Lombardia e la Liguria, con accumuli superiori a 50mm.

Pioggia comunque estesa a tutto il nord Italia ad eccezione della Romagna. Rovesci anche tra la Toscana, l'Umbria e l'alto Lazio anche se con accumuli poco significativi; sul resto d'Italia tempo asciutto.

QUOTA NEVE tra i 600 e gli 800 metri sull'arco alpini occidentale, 700-1000 metri su quello centro-orientale, 1200-1400 metri sull'Appennino Ligure.

