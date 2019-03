Il MALTEMPO della prossima settimana secondo il MODELLO EUROPEO

Forse ci siamo! La distanza previsionale è ancora impervia ed il rischio di scivolare per l'ennesima volta verso il baratro del "nulla di fatto" è ancora presente. Tuttavia questa mattina il ventaglio modellistico disponibile in rete mostra finalmente una buona concordanza di vedute circa il cambiamento atteso in Italia e in Europa a metà della settimana prossima.

In questa sede ci occuperemo del MODELLO EUROPEO, che primo fra tutti ha fiutato nei giorni scorsi il potenziale affondo freddo verso l'Italia.

La corsa ufficiale di questa mattina ci mostra molto bene l'affondo artico che a metà della settimana prossima potrebbe interessare gran parte dell'Europa centro-occidentale e l'Italia; la mappa è valida per giovedi 4 aprile:

Il lobo freddo si staccherà dalle alte latitudini, ma in questa circostanza potrebbe non essere spinto verso l'Europa orientale da un getto atlantico troppo teso.

Proprio il rallentamento del getto potrebbe rendere meno invadente l'alta pressione e consentire un ingresso centrale oppure occidentale sul nostro Paese; solo così si potrebbe avere un gomito di correnti umide meridionali sul centro-nord della nostra Penisola con precipitazioni (pioggia e neve) anche di buona fattura.

A dare manforte al tutto abbiamo la media degli scenari del modello nostrano imbastita per il medesimo giorno, ovvero per giovedi 4 aprile:

La seconda mappa è quasi sovrapponibile alla prima (ovvero alla corsa ufficiale sopra menzionata); questo significa che la corsa imbastita questa mattina dal modello europeo che prevede un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche sullo Stivale durante la prossima settimana, potrebbe essere credibile .

Ma quanta pioggia cadrà sull'Italia fino a giovedi 4 aprile secondo il modello europeo? La mappa riassume la pioggia attesa sul Bel Paese fino all'intera giornata di giovedi 4 aprile:

Ad oggi, le zone che saranno maggiormente baciate dalla pioggia sembrano essere l'alta Lombardia, Il Biellese, l'Alto Veneto, il Trentino e il Friuli, oltre ovviamente ai settori di pianura posti a nord del Po.

Pioverà comunque anche sulla Liguria e lungo il versante tirrenico, seppure in maniera sparsa ed irregolare. Qualche "vuoto" potrebbe non essere escluso specie sulle pianure del nord...del resto per avere piogge ben distribuite servirebbe una bella perturbazione atlantica, non un'irruzione fredda da nord!

I prossimi aggiornamenti, che condivideremo con voi, ci daranno una maggiore precisione riguardo alla collocazione delle piogge.

