Il MALTEMPO del week-end: la giornata di SABATO

La giornata di sabato si può definire di "attesa" in merito all'evento che avverrà domenica 5 maggio su parte del nostro Paese. Il tempo, tuttavia, non sarà buono e su molte regioni potrebbe piovere anche in maniera consistente.

La mappa sinottica che vi mostriamo si riferisce alla mezzanotte su domenica 5 maggio ; sarà questo l'inizio della fase fredda che mostrerà i muscoli nel corso della giornata festiva:

Guardate l'aria fredda come premerà sull'arco alpino. Le isobare tenderanno ad infittirsi in prossimità della chiostra montuosa, mentre sul resto del nord si "rilasseranno" temporaneamente, consentendo la formazione di una depressione sottovento alla catena alpina (Genoa Low) che darà poi il via alla fase fredda sopra menzionata.

Dove si concentreranno maggiormente le piogge nella giornata di sabato 4 maggio in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitrazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata prefestiva:

I rovesci (o i temporali) più intensi si concentreranno sul nord-est, sul Lazio e su tutto il meridione, Sicilia compresa. Sul Tirreno e in Sicilia avremo anche dei temporali. Più sporadiche, ma sempre possibili, le piogge ad ovest della linea blu, ovvero sul nord-ovest, la Sardegna e il restante centro.

Le temperature si manterranno ancora su valori abbastanza miti, ovviamente più fresche laddove vi saranno i rovesci più intensi.