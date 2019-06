Il GUASTO TEMPORALESCO di giovedì al nord

Giovedì 6 giugno il nord conoscerà il primo vero passaggio temporalesco della stagione estiva, salvo sulle coste e le basse pianure: correnti piuttosto tese da SSW costruiranno nuclei anche di una certa rilevanza, soprattutto a nord del Po, favorendo anche locali grandinate e violente raffiche di vento.



Nella mappa qui sotto il modello europeo segnala le aree che potrebbero ricevere i rovesci più violenti:

Per gli accumuli complessivi invece dobbiamo guardare a questa carta che raccoglie i fenomeni previsti tra le 15 e le 18 di giovedì 6 giugno e che mette in evidenza ancora una volta come tutte le precipitazioni o quasi si attestino a nord del fiume Po, salvo alcuni sconfinamenti nel Bolognese; da notare anche come le fasce costiere, ancora troppo fredde, vengano escluse dalla fenomenologia:

E quanta aria fresca entrerà una volta esaurita l'attività temporalesca, cioè dalla serata? Abbastanza! In quota è atteso l'ingresso dell'isoterma dei 10°C con conseguenti valori attestati attorno ai 15-16°C all'alba di venerdì 7 in Valpadana.

Qui la mappa termica a 1500m:

Gli effetti della rinfrescata si avvertiranno in parte anche al centro, ma non al sud, che invece sperimenterà valori alti in quota, ma per fortuna non ancora sulle coste e sulle pianure, grazie al mare fresco.