Il GRANDE CALDO muove alla riscossa dell'Italia; VENERDI la giornata più critica

Ricordiamo che il disagio da caldo (o indice di calore) è dato dalla combinazione del caldo con l'umidità. La legenda mostra i livelli di disagio rapportati a questi due parametri.

La prima mappa mostra l'indice di calore previsto in Italia nel pomeriggio di VENERDI 14 GIUGNO

MASSIMA ATTENZIONE alla fascia tirrenica e al rispettivo entroterra, indicativamente dalla Toscana fino alla Campania. Qui avremo condizioni di vero e proprio MALESSERE FISIOLOGICO; gli accorgimenti che si dovranno adottare saranno sempre gli stessi: bere molta acqua, evitare le uscite nelle ore più calde specie per anziani, bambini e persone con problemi all'apparato respiratorio.

Al meridione e sulle Isole aleggerà un caldo molto fastidioso, con punte di MALESSERE dove vedete il colore tendente al rosso.

Al nord le cose (da questo punto di vista) andranno meglio: il caldo sarà un po' fastidioso (solo a tratti fastidioso) sulla pianura padana centro-orientale e sulla Liguria.

Diamo anche uno sguardo alle temperature previste per il pomeriggio di venerdi 14 giugno in Italia (attorno alle ore 14). Vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Punte di 39-40° saranno possibili nelle aree interne della Sicilia; 37° nelle aree interne della Campania, 35-36° sulla Sardegna, le pianure interne tosco-laziali, il Tavoliere delle Puglie e la Lucania.

