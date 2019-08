Il grande appuntamento con le stelle cadenti, fissato alle prossime due notti

Per chi avrà la fortuna di osservarlo, il picco delle Perseidi, le cosiddette "Lacrime di San Lorenzo", è previsto entro le prossime due notti. Le Perseidi sono particelle di polvere costituite da frammenti della cometa 109P/Swift-Tuttle che entrando in contatto con la nostra atmosfera ad una velocità di ben 59 km al secondo, bruciano all'istante, creando delle scie luminose. Questo appuntamento si ripete ogni anno con precisione sulla data del calendario, lo sciame meteorico delle Perseidi è infatti uno dei più regolari ed affidabili, raggiungendo ogni anno un picco attorno la metà di agosto.



Lo scontro di queste minuscole particelle contro la nostra atmosfera, avviene ad una elevata altitudine stimata a circa 100 km dalla superficie, ci troviamo al confine con lo spazio profondo. Ogni frammento luminoso vanta un diametro di pochi millimetri ma il suo passaggio è in grado di lasciare scie persistenti nel cielo. Queste scie possono essere perfettamente osservate anche dalla superficie terrestre.

Tuttavia quest'anno l'osservazione delle stelle cadenti potrebbe risultare più difficoltosa del solito, principalmente per due motivi; il primo, quello più importante, la presenza della Luna piena renderà il cielo notturno particolarmente luminoso, cosicchè soltanto nella seconda parte della notte lo sciame meteorico potrà essere osservato con maggiore facilità. Inoltre le regioni settentrionali vengono interessate dal passaggio di un fronte nuvoloso che potrebbe almeno per questa sera rovinare lo spettacolo delle stelle cadenti.



Nessun particolare problema invece quelle regioni del centro e soprattutto al sud, dove i cieli si manterranno sereni per tutta la prossima notte.