Il "getto pazzo" potrebbe invalidare il MALTEMPO di metà mese?

Ci risiamo. Arriva il mese di dicembre e il vortice polare inizia a girare a mille, sparando un getto molto tirato su tutta l'Europa centrale e settentrionale.

Se la corda delle correnti occidentali si tende troppo, le saccature si stirano e non ospitano un adeguato quantitativo di aria fredda al loro interno atto a renderle toniche. Morale: le saccature si spezzano o si allungano troppo sui meridiani risultando poco incisive sui nostri comparti.

E' il "male invernale" degli ultimi anni che riemerge ogni volta che la stagione fredda fa il suo esordio nel mese di dicembre.

Questa mattina c'è rimasto solo il modello europeo (per altro nella sua corsa ufficiale) a contemplare una saccatura tonica sul nostro Paese tra giovedi 12 e venerdi 13 dicembre, ecco la mappa:

Notate l'apporto freddo sulla sinistra della saccatura (freccia bianca) e la "pompa di alimentazione calda" sulla destra (freccia rossa).

Una situazione del genere porterebbe abbondanti nevicate sui rilievi del nord a quote anche basse, unitamente a precipitazioni sparse che si muoverebbero da levante verso ponente con nevicate che imbiancherebbero le cime del nostro Appennino.

Il modello americano, per il medesimo lasso temporale (ovvero nella notte tra giovedi 12 e venerdi 13 dicembre) mostra la saccatura letteralmente martoriata dalla corrente occidentale troppo forte che spirerebbe dietro di essa:

Come potete notare, la differenza con il modello europeo è lampante. Il sistema frontale sfilerebbe velocemente portando qualche pioggia al centro-nord e neve a quote elevate sulle Alpi in un contesto molto mite. Nient'altro!

Il modello canadese, infine, risulta ancora più "lapidario" in questo senso:

Secondo questo elaborato, il getto occidentale sarebbe talmente intenso che potrebbe formare una semplice e veloce ondulazione con piogge sporaiche al centro-nord e neve a quote elevate sulle Alpi.

Al momento pensiamo sia più credibile la tesi del modello americano, in quanto l'elaborato europeo risulta sconfessato in parte dalla sua stessa media. Comunque vedremo...

